Andrea Piscina di RTL 102.5 arrestato e in carcere: la reazione della radio

Andrea Piscina, 25enne speaker di Radio RTL 102.5 è stato arrestato ed è attualmente in carcere. Una decisione presa dalla giudice per le indagini preliminari Ileana Raimundo su richiesta del pm Giovanni Tarzia. L’accusa è gravissima: violenza s3ssuale e produzione di materiale p3dop0rnografico.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, Andrea Piscina online si era creato un fake 16enne di nome Alessia che usava per “adescare bambini e ragazzini di età compresa fra i 9 e i 14 anni” a cui chiedeva di mostrarsi “nud1 e intenti a compiere atti di autoer0tismo” in cambio di false promesse a tinte h0t.

Lo speaker non avrebbe mai conservato questo materiale in quanto tutto sarebbe sempre avvenuto in videochiamata, ma il sistema operativo del suo smartphone creava automaticamente delle miniature dell’anteprima conservandole in archivio anche dopo che tutto veniva cestinato o cancellato. Gli investigatori già lo scorso mese avevano perquisito Andrea Piscina e il suo telefono da cui risultavano cancellate tutte le chat e le videochiamate su Instagram e su Omegle. In questo periodo di tempo però la radio per cui lavorava non sapeva niente e questa è stata la loro reazione alla scoperta dell’arresto:

“RTL 102.5 ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell’arresto di Andrea Piscina. La dirigenza di RTL 102.5 non era a conoscenza dell’indagine in corso a Milano sullo speaker. RTL 102.5 ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all’emittente in attesa del lavoro della magistratura, in cui ripone piena fiducia”.

La prima denuncia risalirebbe all’estate del 2023, quando la madre di un ragazzino di 13 anni si era accorta del suo cambio d’umore e si era insospettita del fatto che stesse sempre più spesso chiuso in bagno con il telefono. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, Andrea Piscina lo aveva di persona tempo prima. Il ragazzino, ovviamente, non aveva idea che quell’Alessia con cui parlava era proprio lui.

Andrea Piscina, suo fratello Samuele Piscina è un consigliere della Lega

Solo tre mesi fa Samuele Piscina, fratello maggiore di Andrea, dichiarava questo a Palazzo Marino:

“Transessuali sputavano sangue infetto sulla polizia”: polemica sul consigliere leghista Piscina a Milano. È bufera a Palazzo Marino pic.twitter.com/2hp9IEx4FS — Fanpage.it (@fanpage) March 6, 2024