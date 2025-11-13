Andrea Pisani si racconta: la rottura con Beatrice Arnera

Andrea Pisani, comico dei PanPers, è stato ospite del podcast Basement di Gianluca Gazzoli, dove ha parlato apertamente della sua rottura con l’attrice Beatrice Arnera, madre di sua figlia. Durante l’intervista, l’artista non ha trattenuto l’emozione, arrivando a commuoversi.

Pisani e Arnera si sono incontrati per la prima volta nel 2017, ma hanno iniziato a frequentarsi solo nel 2021. Allora, Pisani era impegnato in una relazione, stava per sposarsi. Tuttavia, quando ha rivisto Beatrice, si è sentito attratto da lei, costringendolo a riflettere su cosa fosse giusto fare. Alla fine, ha deciso di interrompere il suo fidanzamento per seguire il cuore.

Il comico ha confessato che la sua decisione è arrivata dopo giorni di intensa riflessione e lacrime. Si era sentito travolto dall’emozione e aveva capito di dover essere onesto con la sua fidanzata.

Dopo il matrimonio saltato, Pisani e Arnera hanno avviato una relazione che ha attirato molta attenzione anche sui social. Pisani ha sottolineato che il loro legame era autentico e ricco di sostegno reciproco.

Recentemente, i due hanno rivelato di attraversare una crisi. Pisani ha affermato che hanno deciso di condividere le loro difficoltà pubblicamente, come avevano fatto con i momenti belli della loro storia. Ha detto di non sapere esattamente quando si siano lasciati, ma di aver scoperto dai media che Beatrice stava frequentando Raoul Bova. Questo lo ha colpito e ha prodotto un video in risposta, esprimendo il suo dolore e confusione.

Infine, Pisani ha condiviso che, nonostante il momento difficile, mantiene la speranza per il futuro e la presenza dei suoi amici.