Andrea Perroni: ''Anastacia si 'innamorò' di me, mi chiese di andare con lei negli Usa''

”Ho sempre voluto fare l’attore ed esibirmi sul palco, lo facevo sin da quando avevo 10 anni. Ricordo che mio padre, che faceva il tranviere a Roma, organizzava ogni anno per l’Epifania ‘La festa del bambino’ in un deposito dell’Atac che era alla Magliana ed ero proprio io a condurre l’intera serata”. A raccontarlo è il conduttore di ‘Radio2 Social Club’ Andrea Perroni, parlando dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo, in una intervista in esclusiva rilasciata all’Adnkronos negli studi Rai di via Asiago dove ogni giorno insieme a Luca Barbarossa conduce il programma, giunto alla quindicesima edizione. Attore di teatro, cinema e televisione ‘(‘ma il teatro è il mio più grande amore” sottolinea), condutture televisivo e radiofonico, imitatore e cabarettista Perroni preferisce definirsi uno showman e non un comico: ”Spesso il termine comico viene usato come dispregiativo, è come collocare un artista in una fascia ben precisa. Io mi sento uno showman ma prima di tutto sono un attore perché nasco nel teatro”.

Anche lui come Fiorello ha iniziato ”come animatore nei villaggi turistici ma è stata una finestra molto breve della mia vita durata appena tre anni – racconta – perché ben presto ho lasciato l’animazione per darmi esclusivamente al teatro di prosa, ne ho fatto tanto lavorando con Lelia Mangano, la seconda moglie di Peppino De Filippo e in compagnie molto importanti che mi hanno dato veramente tanto. Un attore che mi porto nel cuore? Enzo Casertano che mi ha insegnato moltissimo”. Alla conduzione di ‘Radio2 Social Club’ dal 2010, Perroni racconta di esserci ”arrivato per caso, il programma era già in piedi ed era iniziato con Adolfo Margiotta e Virginia Raffeale poi quando Adolfo ha dovuto lasciare a causa di impegni lavorativi sono subentrato e ho passato quattro anni bellissimi, ho stretto con Virginia un rapporto bellissimo e ora per me lei è diventata un’amica preziosa. Dal 2016 alla conduzione ci siamo io e Luca Barbarossa, ormai vedo più lui dei mie genitori – scherza – ci divertiamo molto insieme, per me stare qui è come essere a casa mia”.

‘Radio2 Social Club’ ogni giorno ospita un grande personaggio nazionale ed internazionale del mondo della musica, del cinema e della televisione: “Da noi sono passati veramente tutti – dice il conduttore – tra i personaggi che mi sono rimasti nel cuore sicuramente c’è Lucio Dalla. Era il 2013 e durante quella puntata unica Dalla si è dato senza risparmiarsi, ha fatto cambi di palco e di scena continui con il pubblico in studio in diretta che gli chiedeva di fare una canzone dietro l’altra e lui accontentava tutti. Era un genio. Poi c’è stato James Taylor e Anastasia”. E su quest’ultima Perroni svela un piccolo aneddoto che ricorda il “Marcello come here” di felliniana memoria : ”Voleva portarmi negli Stati Uniti con lei. Si era ‘innamorata’ di me, penso solo artisticamente – scoppia in una risata – capiva bene l’italiano e mi disse: ‘Andrea devi venire con me negli Usa”.

“Da noi è venuta anche la grande Raffaella Carrà e Francesco De Gregori che ormai è uno di casa – continua – La cosa bella è che gli ospiti che vengono qui si mettono tutti in gioco facendo anche cose distanti da quello che è il loro mestiere. Pierfrancesco Favino ad esempio quando viene qui si mette a fare gare di imitazioni con me. Questo programma mi ha dato l’opportunità di duetta con Laura Pausini cosa che non mi sarei mai aspettato nella vita, il bello della diretta è proprio questo: l’improvvisazione”. ‘Radio2 Social Club’ va in onda anche su Rai2 ma con della differenze rispetto ai normali programmi televisivi: “E’ una trasmissione in cui la televisione spia – spiega Perrroni – perché il sistema di regia del programma è motorizzato, non ci sono operatori dentro lo studio e quindi non è invadente come lo è la televisione vera e propria. E’ questa la forza di ‘Social Club”’.

Perroni approdato in tv come imitatore a ‘Domenica In’, poi decide di andare a Milano a fare il provino per ‘Colorado Café’: ”Lì conosco Massimo Martelli che è il capo progetto anche di questo programma e che è stato uno spartiacque per me perché ha capito subito che io non ero solo un imitatore ma avevo una doppia vita. Ero a ‘Colorado’ per fare dei monologhi e mi è venuta improvvisamente l’idea di fare l’imitazione di Sandro Piccinini e ha funzionato. Da lì è scattato il contratto di rete con Italia 1 che mi ha permesso di fare quattro anni bellissimi di ‘Guida al Campionato’, un programma che è entrato nelle case degli italiani e ha scritto un po’ la storia di quel genere televisivo. Ero il capo comico, lavoravo con dei talenti fantastici come i Turbolenti, Angelo Pintus, Lallo Circosta e tanti altri, ci si amo divertiti moltissimo”.

”Poi mi sono preso un anno sabbatico per stare lontano dalla televisione e ho iniziato a fare radio – prosegue – In realtà non sono mai stato veramente lontano dalla tv perché avevo iniziato a fare delle cose con Marco Giusti per Rai2 da ‘Base Luna’ a ‘Stracult’. Mentre facevo Radio2 mi sono giocato la carta di ‘Zelig’ e nel 2012 ho portato a ‘Zelig’ questa parodia di due amici che vanno a vedere un concerto dal vivo. Era un numero musicale, è piaciuto e così sono rimasto a ‘Zelig’ per ben tre edizioni”. Qualcuno si è mai offeso per le tue imitazioni? ”Nessuno – garantisce Perroni – perché le mie non sono imitazioni fatte con la maschera e il parruccone, ho sempre cercato di fare le mie imitazioni rubando un po’ di anima ad alcuni personaggi che ho rivisitato a modo mio. Come ho scelto chi imitare? In base a quello che stava accadendo in quel momento, quando ho imitato Conte o Mario Draghi era perché se ne parlava”.

Perroni nel suo ultimo spettacolo ‘La fine del mondo’, andato in scena questa estate al teatro romano di Ostia Antica, dice di essere maturato artisticamente: ”Ho capito che dovevo abbandonare alcuni meccanismi che avevo portato sul palco che erano legati a un tipo di comunicazione che negli anni è cambiata. Il pubblico è cresciuto e la comicità deve essere adeguata al periodo storico in cui si vive”. Tra i progetti futuri del conduttore di ‘Radio2 Social Club’ un film per il cinema, ”una commedia romantica – svela – che inizieremo a girare a maggio a cui tengo molto e che uscirà a Natale dell’anno prossimo ma non posso ancora dire nulla” e un sogno: ”Mi piacerebbe condurre un mio programma, anche una struscia di venti minuti, dove poter mostrare alcune mie qualità che non tutti hanno ancora visto”. Perroni è fidanzato con l’attrice Eva Cela: ”Ci capita spesso di andare a degli eventi insieme, sono stato con lei per la prima volta su un red carpet (alla Festa del Cinema di Roma, ndr) ed è stato molto emozionante. Lei ha presentato ‘Palazzina Laf’, il primo film di Michele Riondino, dove ha recitato come coprotagonista. Ci vediamo poco – ammette – ma ci amiamo molto, il nostro è un grande amore”, conclude il conduttore.

(di Alisa Toaff)