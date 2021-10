A poco più di un mese dall’inizio del suo trono Andrea Nicole ha baciato il corteggiatore al quale è più vicina, Ciprian. Ma non è detto che sarà lui la scelta finale, visto che ieri a Uomini e Donne è tornato un volto noto del programma mariano. Si tratta di un ragazzo che è stato alla corte di Kween Mary più volte, sia nelle vesti di corteggiatore, che in quelle di tentatore di Temptation Island. Lui è Simone Cipolloni, uno tra i ragazzi più belli che abbiano mai messo piede a U&D e in passato ha già corteggiato Clarissa Marchese (che adesso è sposata con Federico Gregucci). Adesso vedremo se la tronista deciderà di tenere o meno Simone.

Gabrio abbandona Uomini e Donne dopo il bacio tra Andrea Nicole e Ciprian.

Il bacio tra Anna Nicole e Ciprian ha destabilizzato Gabrio, che ha deciso di lasciare il programma:”Sì, me ne voglio andare. Sul bacio mi era passata la rabbia. Però mi sono chiuso, la verità è che sono bloccato, per me il bacio è importante, molto più importante di altre cose. Non ti sto dando una colpa, è giusto che tu faccia il tuo percorso, però non me la sento più. Non ce la faccio è inutile che io stia qui se non me la sento, quindi preferisco fare così e salutarti“. A questo discorso Andrea Nicole ha replicato: “Un po’ me lo aspettavo, anche in esterna subiva la mia vicinanza. Ti ringrazio, apprezzo tanto per avermelo detto ora e non più avanti, ti capisco benissimo e non posso darti torto“.