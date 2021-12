Andrea Nicole a Uomini e Donne ha fatto la sua scelta. Una scelta però che ha causato non pochi malumori dato che la tronista non l’ha fatta seguendo la liturgia del programma (con i petali di rose che cadono dall’alto e tutto il resto) bensì incontrando il corteggiatore all’insaputa della redazione e passandoci la notte insieme.

Un gesto che non è piaciuto neanche ai telespettatori della trasmissione che sui social hanno espresso il loro dissenso (chi con educazione, chi con meno). Per questo motivo un amico di Andrea Nicole ha voluto dire la sua.

“Come al solito le notizie trapelano prima della messa in onda dei programmi e i commenti si sprecano. In merito alla scelta di Andrea Nicole credo che a tutte quelle persone che hanno scritto cose pesanti e offensive vada ricordato che il programma e le aspettative del pubblico a casa, hanno uno schema, l’amore invece uno schema non ce l’ha. Prima di trasformarvi tutti in leoni da tastiera aspettate la puntata in causa. Andrea Nicole ha fatto un percorso coraggioso da solista libera e così l’ha terminato. Anche se forse ha concluso non propriamente secondo la scaletta ha scelto da donna libera e la sua scelta va rispettata”.