Andrea Nicole in queste settimane sta suscitando molto interesse a livello mediatico perché è la prima tronista che siederà sul trono di Uomini e Donne che è nata nel corpo sbagliato e che per questo motivo ha fatto un percorso di transizione.

Intervistata da FanPage ha svelato com’è nata la sua collaborazione con Uomini e Donne.

“Prima ho mandato la mia candidatura online. Sono stata ricontattata e poi da lì ho iniziato i provini come chiunque altro. Non ho grosse pretese. Cerco un uomo comprensivo, intelligente e che non abbia paura del mio passato. Il nostro incontro [quello fra lei e Maria De Filippi, ndr] è andato molto bene. Non me lo aspettavo, perché non mi era stato detto che l’avrei vista. È stata una chiacchierata serena e confidenziale. Non c’era quel distacco, come tra persone che non si conoscono. Era curiosa di conoscere me e la mia storia. L’ho apprezzata perché mi ha messo subito a mio agio e nella condizione di potermi raccontare tranquillamente”.