Andrea Nicole sulle cotte che si è presa Elenoire al GF Vip: “Vede cose che non esistono!”

Qualche giorno fa un follower di Andrea Nicole le ha chiesto cosa pensasse di Elenoire Ferruzzi e del suo percorso nella casa del GF Vip. L’ex tronista ha dichiarato che secondo lei la performer si è fatta risucchiare dal suo personaggio: “Diciamo che ho delle opinioni contrastanti. Mi sta simpatica, però credo che si sia fatta prendere troppo dal personaggio. Come se ormai non riuscisse a dividerlo dalla persona. In alcuni casi avrebbe dovuto dimostrare una certa sensibilità e invece si è concentrata sull’interpretazione di un ruolo“.

Andrea Nicole: i commenti sulle cotte di Elenoire Ferruzzi.

Oggi l’ex tronista ha rilasciato una bella intervista a Fan Page ed ha parlato della rottura con Ciprian. Tra le tante cose Andrea Nicole ha anche detto la sua sulle cotte che Elenoire Ferruzzi si è presa, prima per Luca Salatino e poi per Daniele Dal Moro.

“La mia chiave di lettura è proprio questa: pur avendo affrontato lo stesso percorso di transizione, siamo persone diverse. La sua è una rappresentazione, sicuramente non la più vicina a me. Ma solo uno stupido penserebbe che tutte le persone transessuali sono Eleonoire, o sono Andrea Nicole. Come non tutte le donne biologiche sono uguali. Sono le intenzioni a fare il risultato. Il suo comportamento nella casa con i ragazzi? Come ho letto io queste situazioni? Quella ad esempio sono io: schiva, distaccata, diffidente. Anche in questo siamo diverse, siamo l’opposto in tutto. Penso che lei abbia un’esigenza affettiva così forte che la spinge a vedere cose che non esistono. Per due volte ha frainteso le attenzioni di un uomo che erano totalmente amichevoli. Credo sia una mancanza sua”.

Elenoire e le dichiarazioni sulle donne trans.

Nel 2019 la Ferruzzi a dichiarato: “Il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito“. In merito a queste parole Andrea Nicole ha commentato: “Non ci vedo alcuna costrizione nel fatto di nascere uomo ma sentirsi una donna. L’obiettivo della transizione è proprio questo. Se lei non vuole identificarsi in nessun genere, alzo le mani, quella è una cosa ancora diversa, ma perché giudicare scelte diverse dalle sue allora, se non la riguardano nemmeno? Mi sembra un’affermazione auto riferita“.

Ovviamente Andrea Nicole ha centrato il punto e direi che ha perfettamente ragione. Elenoire può parlare per sé e per la sua situazione e nessuno ha il diritto di dirle nulla, altro discorso è generalizzare parlando di ‘donne trans’.