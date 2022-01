Andrea Nicole Conti accettando di sedersi sul trono di Uomini e Donne sapeva che sarebbe andata incontro a domande anche inopportune ed a volte transfobiche. Domande che, ad una donna transgender, non andrebbero proprio fatte. Per educazione, per tatto e perché non dovrebbero interessarci.

Ad una di queste l’ex tronista ha però voluto rispondere pubblicamente, buttando il tutto sull’ironia. All’utente in questione che le ha chiesto informazioni sui suoi genitali, Andrea Nicole ha replicato: “Amo ho il freezer pieno, fra gli spinaci ed il preparato per il soffritto. Le verdure sono importanti per una dieta sana ed equilibrata“.

Domanda a cui in realtà Andrea Nicole aveva già risposto durante la sua primissima intervista a Il Fatto Quotidiano lo scorso settembre, sottolineando di aver già “completato” il suo percorso di transizione ben 8 anni fa.

“Ho visto titoloni secondo me errati. Transessuale definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transessuale fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transessuale. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”.

Un’altra domanda tabù da non fare a nessuna persona transgender è chiedere il nome di nascita. Ma anche a questo interrogativo l’ex tronista ha risposto in tempi non sospetti a FanPage.

“Non ho avvertito la necessità di cambiare il mio nome, Andrea, perché identifica la mia persona, che è sempre stata questa. Semplicemente avevo un corpo diverso e non per volontà mia. Nicole, invece, è un nome che mi è sempre piaciuto. È stato un vezzo”.

Andrea Nicole su Instagram: “Come mi immaginavo da grande? Così come sono ora”

Pochi giorni fa Andrea Nicole ha scritto su Instagram questo:

“Se a 15 anni mi avessero chiesto come mi immaginavo da grande avrei risposto descrivendomi esattamente per quella che sono oggi, a distanza di tempo, con i miei pregi e difetti, le mie certezze ma anche le tante paure che mi hanno sempre spinta a migliorarmi e guardare avanti senza lasciare mai che le insicurezze si sfogassero e ripercuotessero sugli altri. Quando sai chi sei vedi le cose in modo diverso, più nitido, senza la necessità di focalizzarti sugli altri per cercare risposte che solo tu sei in grado di darti. Siamo la cosa più preziosa che abbiamo!”.

L’amore per Ciprian le sta facendo bene.