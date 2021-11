Andrea Nicole, durante l’ultima esterna organizzata con Alessandro a Uomini e Donne, ha ricevuto un video messaggio da parte di sua madre, chiamata dal corteggiatore per farle una sorpresa.

“Andrea è intelligente, bella, intraprendente. E’ sempre stata piuttosto tosta anche da piccolissima. Ho realizzato tutto quando mi ha dato la lettera e sì, ci è voluto un po’. Il dolore era vederla che magari le facavano qualcosa. Avevo paura che non era in grado… Le siamo stati vicini ed ho cercato di accontentarla in tutti i modi possibili per renderla felice in tutto. Da quando ha iniziato il suo percorso. Non è cambiato niente. Andrea era prima ed Andrea è adesso, per me non è cambiato assolutamente niente. Sono fiera ed orgogliosa di avere una figlia come te. Sei la persona più coraggiosa che io conosca. Sono sicura che sarai un’ottima madre. Spero che troverai la persona giusta con cui condividere questa strada. Ti sosterrò sempre, sia io che papi. Ti vogliamo bene. L’importante che sei felice. Tutto il resto non conta”.