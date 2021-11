Andrea Nicole di Uomini e Donne questa settimana è tornata in esterna con Alessandro, a cui ha confessato come mai in passato ha pensato di farla finita.

“Sono consapevole che per un genitore [la transizione, ndr] sia uno dei dolori più grandi. In qualche modo hanno dovuto affrontare un lutto loro. Perché comunque si sono trovati a dover dire addio alla persona che fino a quel momento avevano cresciuto. Come ho vissuto quel periodo? E’ stato difficile, ho cambiato tutto. Ho cambiato drasticamente la mia vita e quella delle persone che mi in quel momento mi circondavano. Ero io la prima a discriminarmi in quel momento. Mi sono allontanata da tante persone come amici e parenti. Ma non perché loro mi avessero detto qualcosa di negativo, ma semplicemente perché avevo paura. Ora sono nella mia vita. Io sono felice e loro di riflesso lo sono per me”.

Tornati in studio, Alessandro ha dichiarato: “Mi sono avvicinato molto a lei perché abbiamo dei valori in comune, come quello di confrontarsi con la famiglia“. Parole che però non hanno rassicurato Andrea Nicole, che in paranoia ha detto:

“Ho paura di essere un macigno troppo grande per lui, ho paura che lui non sia abbastanza forte: è solo una paura, non c’è niente che me lo fa pensare. Perché dico macigno? Per il mio passato, ovviamente. Ho nei confronti di Alessandro un atteggiamento protettivo”.

A mettere un punto è stata Maria De Filippi. “Andrea Nicole teme questo per il suo passato. Alessandro ora non pensa più al passato di Andrea Nicole perché vive la realtà di una LEI, perché LEI è una LEI. Nelle prime settimane ci pensava perché era condizionato dalla storia. Se io la storia non l’avessi raccontata questo problema non ci sarebbe, perché effettivamente non c’è. Il tentativo è far vedere una realtà, ovvero quello che c’era prima non era vero“.

Bellissime parole.

Alessandro si commuove in studio dopo aver visto la sua esterna con Andrea Nicole! State guardando #UominieDonne? pic.twitter.com/tOMtJxc5sP — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 15, 2021