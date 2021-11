Il trono di Andrea Nicole è ormai giunto alle sue battute finali e la tronista è rimasta con Ciprian ed Alessandro, i due corteggiatori dagli occhi di ghiaccio che hanno dichiarato entrambi di voler uscire con lei. Nella puntata vista oggi sono state mandate in onda entrambe le esterne e – per non farsi mancare niente – lei ha limonato con tutti e due.

Durante l’esterna con Ciprian, però, Andrea Nicole è scoppiata a piangere ricordando un vecchio aneddoto della sua vita.

“Sono stato il più grande dolore dei miei genitori, ora sono felici come sono felice io. Ho detto cose brutte ma fanno parte della mia vita, sono stata la delusione più grande dei miei genitori, è vero. Non lo sono più, ma lo sono stata. Il mio malessere in esterna rifletteva il malessere che provavo all’epoca. L’averlo detto a Ciprian non toglie niente ad Alessandro, a cui ho detto altre cose del mio percorso. E’ un alternarsi in base alle singole situazioni”.

In studio Ciprian – dopo aver visto il video dell’esterna – si è alzato e l’ha abbracciata, mentre Alessandro le ha voluto dedicare (Everything I Do) I Do It For You di Bryan Adams.

Andrea Nicole e Ciprian hanno vissuto un momento molto intenso! Vi è piaciuta la loro esterna? #UominieDonne pic.twitter.com/5mhN78QvTr

— Uomini e Donne (@uominiedonne) November 11, 2021

Andrea Nicole, Alessandro vuole uscire con lei

A fine puntata Andrea Nicole ha scelto di ballare con Alessandro (ormai sempre più vicino all’essere la sua scelta).

“Io vorrei portarla a casa, uscire da qui con lei. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, quello che c’è dentro di me sta crescendo sempre di più. Sono ormai due mesi che siamo qua, ho molta voglia di portarla a casa”.

E voi siete più #TeamCiprian o #TeamAlessandro?