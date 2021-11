Del suo rapporto con i genitori, Andrea Nicole ne ha parlato anche durante un’esterna organizzata con il corteggiatore Ciprian un paio di settimane fa.

“Sono stata il più grande dolore dei miei genitori, ora sono felici come sono felice io. Ho detto cose brutte ma fanno parte della mia vita, sono stata la delusione più grande dei miei genitori, è vero. Non lo sono più, ma lo sono stata. Il mio malessere in esterna rifletteva il malessere che provavo all’epoca. L’averlo detto a Ciprian non toglie niente ad Alessandro, a cui ho detto altre cose del mio percorso. E’ un alternarsi in base alle singole situazioni”.