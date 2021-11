Andrea Nicole ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne ma, al contrario delle classiche scelte con petali in studio e grandi applausi, la prima tronista transgender è stata costretta a lasciare lo studio di Maria De Filippi con la coda fra le gambe.

Secondo le anticipazioni de Il Vicolo Delle News riprese anche da Davide Maggio, Andrea Nicole avrebbe scelto Ciprian lasciando a bocca asciutta Alessandro. La scelta però sarebbe stata un po’ sui generis.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, Andrea Nicole e Ciprian si sarebbero presentati negli studi di Uomini e Donne mano nella mano. I due avrebbero poi confessato a Maria De Filippi ed alla redazione di essere una coppia e di aver già passato la notte insieme. Il modello si sarebbe infatti presentato a casa della tronista all’insaputa di tutti e le avrebbe chiesto ospitalità.

“Ciprian ha spiegato di essere risalito all’indirizzo di Andrea Nicole grazie al nome di un bar nelle vicinanze che aveva potuto leggere quando, abbassandosi la benda che la redazione gli aveva messo negli occhi, era andato da lei per girare un’esterna” – si legge su DavideMaggio.it – “Una confessione che ha spiazzato Tina, ma sopratutto Gianni, che ha attaccato la nuova coppietta etichettandola come disonesta e fasulla e sottolineando alla Conte di essere profondamente deluso da lei e che, probabilmente, non meritava di salire sul trono”.

Andrea Nicole sceglie Ciprian infrangendo il regolamento, la reazione di Maria De Filippi

Maria De Filippi avrebbe detto di essere delusa da Andrea Nicole e di esserci rimasta male. La conduttrice ha poi specificato che – qualora lei e lui avessero avuto voglia di vedersi – avrebbero potuto contattare la redazione senza fare tutto di nascosto.

Il primo “trono transgender” come etichettato da molti media si è così concluso in una maniera decisamente poco dignitosa. Non una novità però per Uomini e Donne: quella trasmissione ha fatto sedere troniste ben peggiori di lei, la De Filippi ci ha fatto il callo.