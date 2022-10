Andrea Nicole dice la sua su Elenoire Ferruzzi

Andrea Nicole Conte ed Elenoire Ferruzzi sono le due donne che hanno rappresentato la comunità transgender nell’ultima stagione di Canale 5. La prima sul trono di Uomini e Donne, la seconda al Grande Fratello Vip.

Le due – a parte il percorso di transizione – non hanno niente in comune. Oggi un follower della tronista le ha chiesto cosa pensasse della Ferruzzi e lei ha così risposto:

“Ho pensieri contrastanti a riguardo, perché è indubbiamente molto simpatica, però spesso è come se si facesse risucchiare dal suo personaggio e non riuscisse a scindere quest’ultimo dalla persona. Motivo per il quale poi in alcune circostanze in cui avrebbe potuto dare mostra della sua sensibilità e comprensione verso il prossimo, si è focalizzata di più sull’interpretazione di se stessa. Personalmente non è una cosa che apprezzo in generale dalle persone”.

Andrea Nicole ha poi continuato:

“Per l’argomento transizione, invece credo che lei in qualche modo rispecchia alcuni degli stereotipi più comunemente diffusi sul tema e dei quali fa la sua arma più forte. In questo è una bomba, ma allo stesso tempo temo sia un’arma a doppio taglio proprio per la sovrapposizione tra persona e personaggio. Purtroppo ci sono delle volte in cui questo modo di fare vanifica l’intento o il contenuto condiviso perché si presta attenzione ad altro”.

Come più volte dichiarato dalla stessa Elenoire Ferruzzi, però, lei non vuole rappresentare nessuno se non se stessa.