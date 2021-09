Andrea Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne, la prima orgogliosamente transgender (termine ombrello che indica quelle persone la cui identità di genere non corrisponde al genere che è stato assegnato alla nascita).

La ragazza fra le pagine de Il Fatto Quotidiano ha successivamente specificato di non amare essere etichettata come “transessuale” perché il percorso di transizione, intrapreso quando aveva 18 anni, lo ha ormai completato con la riassegnazione del sesso ed il cambio nome sui documenti, ben 8 anni fa.

“Ho visto titoloni secondo me errati. Transgender [intendeva transessuale, ndr] definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender [intendeva transessuale, ndr] fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transgender. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco”.