Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip Andrea Montovoli ha rivelato di essere fidanzato ed ha più volte parlato della ragazza misteriosa, senza però fare mai il suo nome. L’attore ha detto anche che la sua partner è nel suo stesso ambiente lavorativo.

Una volta uscito dal reality l’ex gieffino ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi nella quale si è detto felice del rapporto con la sua compagna.

“Sto passando la quarantena con lei. Ce l’ho qua, quindi sono stracontento, è una nota positiva in questo periodo. Ci frequentavamo già, con il Covid la convivenza è forzata, ma in maniera positiva. Sono molto contento. Ormai tra una cosa e l’altra è un anno. Scelta nostra di tenerla nascosta, noi personaggi pubblici proviamo a tenere nascosto quel poco di vita privata”.

Ieri Montovoli ha pubblicato la prima foto con la sua ragazza, che si chiama Roberta Fontana ed è la sua account manager. Lei ha ricambiato con una bella dedica.

“Il mio regalo più bello?! la FELICITÀ. I sorrisi veri e spontanei. Le cose semplici piene d’ amore. Accorgersi che le persone a me care sono contente perché mi vedono felice. Questo è per me il compleanno. Un anno in più passato ad essere felice. Non è sempre tutto facile e ci sarà sempre qualcuno incapace di capirti…ma le cose belle bisogna viversele e godersele ogni giorno. E con te è così”.