Andrea Maestrelli, svelato un suo difetto molto “privato”

Appena entrati nella casa del GF Vip Nicole Murgia e Andrea Maestrelli hanno subito ammesso di aver avuto una relazione. Il mese scorso abbiamo anche scoperto che la storia tra i due vipponi è finita malissimo, con cellulari rotti e piatti volanti (e anche una visita in ospedale). Adesso però nella casa di Cinecittà il calciatore e la sua ex hanno trovato un equilibrio e sono in buoni rapporti.

Ieri sera durante il GF Game Night Show Nicole ha giocato ad obbligo e verità ed ha fatto una rivelazione molto privata sul coinquilino: “Che difetto intimo cambierei di Andrea? Io gli voglio molto bene, Andre lo sa benissimo, ma la durata è il suo problema. Vabbè non ho specificato e non ho detto nulla di grosso“. Per fortuna il biondino l’ha presa bene e si è messo a ridere.

Nella notte i gieffini sono tornati a parlate della confessione della Murgia, che ha aggiunto: “Ragazzi io sono stata sincera. Mi avete fatto una domande e ho risposto. Però non ho specificato che tipo di durata“.

Andrea Maestrelli ha poi cercato di giustificarsi: “Veloce quanto? Magari una volta esci con una bella ragazza, sei molto agitato e carico e allora succede che in due minuti finisce tutta la magia. Però è anche vero che c’è la cena, il dopo cena, uno può mangiare più volte“.

Andrea, lo sai che ti voglio bene ☠️ #GFVIP pic.twitter.com/NEnUFrbWM7 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 2, 2023

Andrea Maestrelli e il tradimento subito: “Li ho beccati ed erano insieme”.