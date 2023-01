Andrea Maestrelli smaschera la sua ex Nicole e il migliore amico: “Li ho beccati insieme!”

Pochi mesi prima del loro ingresso al GF Vip Nicole Murgia e Andrea Maestrelli si sono lasciati. Sembra che rottura sia stata piuttosto problematica, la stessa Nicole ha ammesso di aver lanciato dei piatti contro il suo ex e di aver mandato dei messaggi ad un altro ragazzo. Ieri sera il calciatore ha rivelato a Daniele Dal Moro che dietro alla fine della storia con la Murgia ci sono molte altre cose.

“Dice le cose come le pare a lei per pararsi il didietro. Però non è stato solo quello che ha detto, c’è di più. Adesso io non parlo per lei. Ma che sta a fa? Ha due bambini a casa dai. Io non parlo perché non voglio che poi il mio nome fuori venga associato a queste cose brutte. Non voglio arrivare a parlare, spero non mi ci portino e non succeda. Perché passare da scemo non ce passo. Perché non è stato solo quello che ha detto lei, sono successe cose più grosse. Lei ha detto ‘ce l’hai con me perché mi sono innamorata di un altro’. Non è proprio così ve lo assicuro! Ad oggi ci sono passato sopra e ho lasciato perdere”.

Subito dopo Andrea Maestrelli ha fatto una confessione a Davide Donadei: “Ho le prove di quello che dico. E come se non bastasse li ho pure visti. Te non hai capito, io il giorno dopo li ho anche beccati insieme! Sì a cena erano insieme. Il giorno dopo che ci siamo lasciati. Lei era venuta in vacanza in Sardegna con me e la mia famiglia e…”

Confidiamo in Alfonso, speriamo che stasera ci racconti di corna e piatti volanti.

Andrea Maestrelli, le parole di Nicole.

Intanto Nicole in confessionale si è difesa: “Non è andata come dice lui. Tanto che l’altro ragazzo tirato in ballo gli ha detto ‘guarda che ti stai sbagliando di grosso’. A quanto pare ragazzi io continuo a sbagliare tutto nella vita. Ogni volta finisco io a terra“.

