Andrea Maestrelli convive con un ex gieffino: “Viviamo insieme”

Entrato a tre mesi dall’inizio del GF Vip 7, Andrea Maestrelli ha subito legato con Antonino Spinalbese. I due nella casa di Cinecittà erano inseparabili e l’ex calciatore ha sofferto molto l’uscita dell’amico. Una volta eliminato Andrea Maestrelli ha immediatamente recuperato i rapporti con Antonino. Sembra addirittura che i due ex vipponi stiano convivendo a Milano, a rivelarlo è stato proprio il nipote di Materazzi durante una diretta Instagram fatta qualche giorno fa. Il 25enne ha anche raccontato di aver rivisto alcuni ex concorrenti del GF Vip, tra cui Alberto De Pisis, Nikita Pelizon, Luca Salatino e Matteo Diamante (che però è stato solo un ospite).

“No, Antonino adesso non c’è. Siamo io e Ale. Gli ho rubato Ale… No, Anto è a Milano a casa. Sì, ho visto tutti veramente. Ho visto Nikita, Matteo e Alberto… Vabbè, con Anto stiamo vivendo insieme. Poi siamo stati qualche gior no insieme con Luca. Volete Antonino su Twitter? Ma come Antonino su Twitter? Penso che si sia creato davvero un account. Perché pensate tutti che non mi vedevo più con lui? Siamo molto sereni io e lui. Perché ho lasciato Antonino a Milano? Giovedì mattina ci siamo svegliati alle 6 e siamo andati in aeroporto. Arrivati lì succede una cosa particolare. Lui si era dimenticato la carta di identità e anche il passaporto. Quel grande pensava di partire con la patente.

Invece di salire con me sull’aereo è rimasto a Milano. Quindi è rimasto a casa perché è rimbambito. Ho conosciuto Luna, la sua bambina, è una principessa ed è stra coccolata. Anto è un padre fantastico. Poi ci sono anche io che se posso nel quotidiano lo aiuto. Però non ho ancora visto Ginevra, non ancora ragazzi. Come sto senza Anto? Da una parte sono sereno [ride] mi sono innamorato di Parigi. Ha perso il volo e non è più riuscito a trovarne un altro”.