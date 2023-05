Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria spegne le accuse di omofobia

Andrea Lo Cicero è stato un campione della Nazionale Italiana di rugby e nel 2016 si è candidato come assessore di Virginia Raggi.

In quel periodo i media – probabilmente per metterlo in difficoltà – gli rinfacciarono un passaggio della sua autobiografia che aveva pubblicato ben nove anni prima (nel 2007) dove usò un termine dispregiativo: la f-word.

“Io uso solo il paradenti” – si legge nel libro di Andrea Lo Cicero – “non ho altre protezioni, le trovo stupide. Non sarebbe rugby. Devi essere te stesso, senza alcun aiuto. Ci sono molti giocatori, specie quelli più giovani di me, che usano le protezioni per le spalle. Roba da fr0cetti”.

Interpellato dai microfoni de La Zanzara qualche giorno dopo, Andrea Lo Cicero ha chiesto immediatamente scusa:

“Ho fatto convegni su bullismo e omosessualità e sono favorevole alle unioni civili [in quel periodo dovevano ancora essere votate, ndr] Da assessore celebrerei tranquillamente un matrimonio omosessuale. Fr0cetti? Quello è un intercalare che si usa tra compagni di squadra. Sfido chiunque a non aver usato in certi contesti termini del genere. Se qualcuno si è sentito offeso chiedo scusa, ma non ho insultato nessuno. Nel mondo dello sport si può usare tra compagni di squadra. Non è così catastrofico. Non volevo usarlo in modo dispregiativo e ci sono molte regioni che utilizzano termini che possono essere offensivi, è una cosa detta e scritta dieci anni fa”.

Andrea Lo Cicero, il commento di Vladimir Luxuria

Questa settimana fra le pagine di Novella 2000 Vladimir Luxuria ha spento quella polemica.

“Lo Cicero affermava di non usare protezioni sul campo da rugby all’infuori del paradenti, poiché tutto il resto, a suo dire, sarebbe roba da fr0cetti. “Fr0cio”, dal latino, significa “molliccio”. Io invitai Lo Cicero a farsi un giro per i locali gay di Roma, brulicanti di omosessuali che tutto sono fuorché ‘mollicci’, talvolta ben più machi di lui. Sono immune dal pregiudizio, anzi sto apprezzando Lo Cicero su L’Isola dei Famosi in fatto di operosità e sportività. Il naufrago va giudicato dall’istante in cui deposita il proprio calcagno sulla spiaggia di Cayos Cochinos. Tutto il resto decade”.