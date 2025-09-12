22.5 C
Andrea Iervolino trionfa a Venezia con premi di cinema italiano

Il produttore cinematografico Andrea Iervolino, originario di Cassino, ha ricevuto importanti riconoscimenti durante la 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. In una giornata dedicata al Made in Italy, Iervolino ha ricevuto l’Italian Excellence in International Films Award nel corso della cerimonia del Cine Award 2025, presentata da Beppe Convertini. Questo premio lo celebra come un protagonista che valorizza marchi iconici del Made in Italy, come Ferrari e Maserati, attraverso produzioni internazionali.

Successivamente, Iervolino è stato premiato con il Ciak Diamond Special Award 2025, dedicato a figure di spicco nel mondo del cinema. Il produttore ha commentato l’importanza di questo riconoscimento, sottolineando come rappresenti non solo il suo impegno, ma anche la forza del cinema italiano.

La cerimonia ha visto anche la premiazione delle famiglie automobilistiche storiche, simboli dell’eccellenza italiana, ricollegando il successo di Iervolino alla sua capacità di trasformare storie e marchi storici in opere cinematografiche universali. Con oltre 175 produzioni internazionali all’attivo e collaborazioni con star come Al Pacino, Iervolino si afferma come ambasciatore del cinema italiano.

Inoltre, ha annunciato la produzione del film “Armani – The King of Fashion”, un progetto creato in onore di Giorgio Armani. Iervolino ha chiesto di rispettare questa iniziativa come un tributo ponderato all’eleganza italiana, avviando i lavori già nei mesi precedenti.

