giovedì – 27 Novembre 2025
Gossip

Andrea Iannone parla di Elodie

Andrea Iannone parla di Elodie

Il pilota Andrea Iannone ha parlato della sua relazione con la cantante Elodie, raccontando a Gianluca Gazzoli l’incontro e l’amore che li unisce. Sono diventati immediatamente fidanzati, nonostante Elodie avesse già una relazione, che ha interrotto prima di iniziare con lui, e tra i due c’è sempre stato rispetto e amicizia.

Andrea Iannone afferma che Elodie è una persona stupenda, bellissima e con molti pregi, e che la loro relazione gli riempie ogni giorno di felicità e orgoglio. Ha anche ammesso di essere stato ingenuo all’inizio, non avendo mai avuto una relazione con una persona così importante e conosciuta, ma ha imparato dalle sue esperienze.

La coppia ha fatto dei viaggi insieme, come in Spagna, dove Elodie è stata ammirata dalle persone che non la conoscevano, e Andrea Iannone ha notato che la sua popolarità non è solo dovuta alla sua fama di artista, ma anche alla sua personalità.

Andrea Iannone ha anche parlato dei pettegolezzi che circondano la sua storia d’amore con Elodie, affermando di avere la corazza e di non lasciarsi influenzare dalle voci e dalle speculazioni. Sostiene che se si vuole bene a qualcuno, non conta quello che gli altri dicono, e che lui è certo di sé e della sua relazione con Elodie.

