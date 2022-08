Dopo la sua intensa storia d’amore con Marracash adesso Elodie è single. La cantante di Tribale ieri sera è stata paparazzata da Pipol Gossip in Sardegna in compagnia di un personaggio noto (qui il video). Elodie ha cenato con Andrea Iannone e ad altri amici, i due però sono rimasti insieme fino a fine serata.

Lei ultimamente si è dichiarata ‘innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash’ ammettendo però che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende”.

“Ok. Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. – riporta Pipol Gossip – Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari. E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sensuale del panorama italiano.

La loro storia sarà anche finita, ma Elodie ha speso delle bellissime parole su Marracash in un’intervista rilasciata a Peter Gomez.

“Lui è importante per me anche adesso. Se mi serve un parere o un consiglio io parlo con lui e ci confrontiamo. Mi piace perché è elegante, ma ha anche un lato un po’ animalesco. Non è facile da spiegare a parole. Nonostante tutto posso soltanto dire cose belle su di lui.

Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore. Prima in realtà non lo sapevo. Se ci sarà un prossimo fidanzato non sarà mai all’altezza”.