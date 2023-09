Andrea Iannone: la frase di Elodie che non ha digerito

Prima di Andrea Iannone nella vita di Elodie c’era Marracash, i due non solo sono stati fidanzati, ma hanno anche collaborato in più occasioni e dopo la rottura sono rimasti a lungo confidenti e amici. Il loro legame era così forte che la cantante di Tribale un anno fa ha dichiarato che Marracash è l’uomo che amerà di più nella sua vita.

“Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza. Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”.

Il rapper invece ha spiegato come mai non avrà più storie come quella con Elodie: “Una storia sotto i riflettori? Una bella cosa che non farò mai più. Coma mai sto dicendo questo? Perché poi non ti sganci mai più: sono passati due anni dalla mia ultima relazione e c’è ancora gente che mi scrive, e immagino anche a lei. È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco, però non fa per me tutto questo tam tam mediatico. Quindi è per questo che non accadrà ancora“.

voglio qualcuno che mi ami così, come elodie ama marracash e come marracash ama elodie. pic.twitter.com/NIdD7zaUfo — 🧚🏼‍♀️ (@LHTEAM44_) February 11, 2023

Andrea Iannone indispettito dalle dichiarazioni di Elodie.

Sembra però che Iannone non riesca ancora a digerire le vecchie dichiarazioni della compagna. Stando a quello che ha scritto il giornalista Ivan Rota su Dagospia, la relazione tra il pilota e la cantante va alla grande, ma lui pensa ancora a quello che lei ha detto su Marracash.