Ad Andrea Iannone ieri pomeriggio sono sicuramente fischiate le orecchie, dato che è stato citato da Gianmaria Antinolfi durante un battibecco con Soleil Sorge.

Il fatto è successo in veranda poche ore prima della diretta. Soleil, con tono provocatorio, ha detto rivolgendosi a Gianmaria: “Tu ti dimentichi che in questo mondo sei entrato da due giorni e puoi pensare di fare il furbo. Io so tutto. Ti ricordo che quello che si trova qui perché è uscito sui giornali con qualche donna sei tu“. Ovviamente l’imprenditore ha immediatamente risposto: “E tu perché hai organizzato una paparazzata con Iannone“. La Sorge non ha risposto.

La paparazzata fra Andrea Iannone e Soleil Sorge risale al 2020, ma i due non sarebbero mai stati insieme. Ai microfoni di Non Succederà Più, il programma di Radio Radio condotto da Giada Di Miceli, Soleil Sorge ha commentato così quelle foto:

“Tra di noi non c’è mai stato nulla, lo continuo a ribadire. Pura amicizia, ci siamo in realtà trovati casualmente a casa di un amico in comune. Io poi ho dei limiti e sono cresciuta con un’educazione dove la famiglia è famiglia. Io ho sempre mantenuto dei bei rapporti con i miei ex e le loro famiglie e non sarei andata con un ex di Belen Rodriguez. In lui non riesco a vedere tutta questa bellezza, questo carisma e fuego che attrae tutte queste donne. […] Di persona è meraviglioso, carinissimo, veramente simpatico, una persona molto carina, abbiamo stretto amicizia, sono stata veramente bene con lui, ma tutto qui. Fisicamente non è il mio tipo, non mi piace nemmeno definire perché un uomo non mi piace. Non ho nemmeno un tipo, anche perché guardando i miei ex sono tutti diversi. Ma ci sono cose che nascono subito e qui non ho avuto il colpo di fulmine”.