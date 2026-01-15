Andrea Iannone e Rocìo Munoz Morales sono stati visti insieme al resort L’Albereta, in Franciacorta, dopo essersi conosciuti a Capodanno a Madrid. Il loro incontro è avvenuto in una discoteca, dove Iannone si trovava con degli amici e Rocìo era in vacanza con la famiglia.

Le foto che li ritraggono insieme sono state pubblicate dal magazine Chi e hanno fatto scalpore, in quanto confermano la fine della relazione tra Iannone e la cantante Elodie. Il giornalista Gabriele Parpiglia aveva già sostenuto che Elodie aveva lasciato Iannone, ma i due non avevano mai annunciato ufficialmente la rottura.

Elodie, dopo la pubblicazione delle foto di Iannone e Rocìo, ha postato su Instagram un album di foto della sua recente vacanza in Thailandia con alcuni amici, tra cui la ballerina Franceska Nuredini. Le foto mostrano Elodie e Franceska in atteggiamenti affettuosi, suscitando indiscrezioni su un possibile rapporto tra le due. Anche in questo caso, non ci sono state conferme o smentite ufficiali.

La pubblicazione delle foto di Elodie è avvenuta a poche ore di distanza dalla notizia di Chi su Iannone e Rocìo, fatto che ha suscitato speculazioni su una possibile reazione allo scoop. Una cosa sembra certa: la cantante e Iannone si sono lasciati e hanno preso strade diverse.