Andrea Iannone e Belén Rodriguez, amore redivivo?

Andrea Iannone e Belén Rodriguez sono al centro di una nuova indiscrezione che sta facendo scalpore sul web. La domanda che tutti si stanno ponendo è se tra i due ci sia qualcosa di nuovo.

Secondo le ultime indiscrezioni, Andrea Iannone avrebbe ricominciato a seguire Belén su Instagram, dopo averla precedentemente “ignorata” sul social. I due si seguono a vicenda, anche se non è possibile sapere se prima Iannone avesse realmente smesso di seguirla.

Il gesto di Iannone sta alimentando nuovi pettegolezzi sulla possibilità che i due si stiano frequentando di nuovo. La situazione sentimentale di Andrea Iannone è attualmente oggetto di speculazione, poiché si vocifera di una separazione con la fidanzata Elodie. I due stavano insieme dall’estate 2022, dopo essersi conosciuti in Puglia, e la loro relazione aveva fatto sognare i fan. Tuttavia, gli indizi, come il fatto che non abbiano pubblicato foto insieme durante le feste, suggeriscono che la storia potrebbe essere finita.

Anche Belén è single dopo le ultime storie naufragate. I due avevano avuto una relazione durata circa due anni, dal 2016 al 2018. La domanda è se la scintilla sia ri-scattata tra loro. Andrea Iannone ha pubblicato un messaggio enigmatico, “Grazie per quello che lasci, anche quando non te ne accorgi”, che ha fatto discutere i fan.