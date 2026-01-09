13.5 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Gossip

Andrea Iannone e Belén Rodriguez, amore redivivo?

Da stranotizie
Andrea Iannone e Belén Rodriguez, amore redivivo?

Andrea Iannone e Belén Rodriguez sono al centro di una nuova indiscrezione che sta facendo scalpore sul web. La domanda che tutti si stanno ponendo è se tra i due ci sia qualcosa di nuovo.

Secondo le ultime indiscrezioni, Andrea Iannone avrebbe ricominciato a seguire Belén su Instagram, dopo averla precedentemente “ignorata” sul social. I due si seguono a vicenda, anche se non è possibile sapere se prima Iannone avesse realmente smesso di seguirla.

Il gesto di Iannone sta alimentando nuovi pettegolezzi sulla possibilità che i due si stiano frequentando di nuovo. La situazione sentimentale di Andrea Iannone è attualmente oggetto di speculazione, poiché si vocifera di una separazione con la fidanzata Elodie. I due stavano insieme dall’estate 2022, dopo essersi conosciuti in Puglia, e la loro relazione aveva fatto sognare i fan. Tuttavia, gli indizi, come il fatto che non abbiano pubblicato foto insieme durante le feste, suggeriscono che la storia potrebbe essere finita.

Anche Belén è single dopo le ultime storie naufragate. I due avevano avuto una relazione durata circa due anni, dal 2016 al 2018. La domanda è se la scintilla sia ri-scattata tra loro. Andrea Iannone ha pubblicato un messaggio enigmatico, “Grazie per quello che lasci, anche quando non te ne accorgi”, che ha fatto discutere i fan.

Articolo precedente
Crisi del latte in Piemonte
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.