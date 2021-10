Andrea Iannone è uno dei concorrenti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle. Un nome fortemente voluto da Milly Carlucci che se lo è conteso con Alfonso Signorini, che lo aveva selezionato per il Grande Fratello Vip.

In coppia con Lucrezia Lando, nel corso della prima puntata Andrea Iannone si è esibito in un paso doble sulle note di Zitti e Buoni dei Maneskin, ottenendo consensi e critiche.

“Nella coreografia sei sembrato molto freddo, pretendo di più da te: lasciati andare!“, ha commentato Carolyn Smith. “Era molto sexy a me la performance è piaciuta“, il commento di Guillermo Mariotto. D’accordo con lui anche Ivan Zazzaroni: “Sono d’accordo con Mariotto, anche se sembrava una ginnastica più che una coreografia“. “Io amo gli arroganti su questa pista, ma qua è imprudenza: non hai l’atteggiamento, oltre che la capacità, di sostenere il paragone con Damiano dei Maneskin. Sembravi te che facevi l’ora di educazione fisica al liceo, era davvero brutto“, ha chiuso Selvaggia Lucarelli. Il risultato? 22 punti: 6 per Zazzaroni, 5 per Canino e Smith, 2 per Lucarelli e 4 per Mariotto.

Ma Andrea Iannone a Ballando con le Stelle ha lasciato il segno, in tutti i sensi. Proprio oggi, infatti, si è ritrovato sulla macchina un bigliettino dal contenuto ambiguo: “Se trombi come parcheggi… ora si capisce tutto! Torna in Svizzera!”.

Lui l’ha presa con ironia, pare. Oltre ad essere un grande campione, Iannone è famoso anche per essere un conquistatore (fra le più famose Belen Rodriguez e Giulia De Lellis). Qualche dote sotto le coperte l’avrà sicuramente.