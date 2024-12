Andrea Giambruno e Federica Bianco: Chi è l’ex di Andrea Crippa, vice di Salvini?

Andrea Giambruno è stato avvistato a Roma con la sua nuova compagna, Federica Bianco, un’attrice e giornalista già nota per la sua partecipazione a diverse fiction italiane. Bianco è anche l’ex compagna di Andrea Crippa, vice del leader della Lega Matteo Salvini. Recentemente, alcune indiscrezioni avevano suggerito una possibile rottura tra Giambruno e Bianco, ma le ultime apparizioni pubbliche della coppia, accompagnata dalle rispettive figlie, hanno confermato la stabilità della loro relazione.

La relazione tra Giambruno e Bianco sarebbe ufficiale, come testimoniato da scatti pubblicati sulla rivista Gente. Questi mostrano la coppia mentre trascorre del tempo insieme e in compagnia della figlia di Giambruno, Ginevra. Allo stesso modo, Federica Bianco avrebbe presentato a Giambruno una delle sue bambine. Nelle immagini, si vedono i due genitori in visita a un villaggio di Natale a Roma, un momento che evidenzia l’intimità della loro relazione.

Federica Bianco è nata nel 1983 a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, e ha iniziato la sua carriera partecipando a spot pubblicitari. È diventata famosa dopo la sua partecipazione a Miss Italia nel 2002 e successivamente ha studiato recitazione, ottenendo ruoli in produzioni come La Squadra e Don Matteo, oltre a far parte del cast della soap opera Vivere. La Bianco ha anche un passato politico; dal 2018 è stata vice coordinatore della Lega di Roma e provincia.

Nonostante le voci di una possibile crisi dovuta a presunti ritorni di fiamma tra Bianco e Crippa, le fotografie recenti indicano chiaramente che Giambruno e Bianco stanno mantenendo una relazione seria. La presenza delle loro figlie durante le apparizioni pubbliche sembra rafforzare l’idea di un legame stabile e duraturo. Giambruno, ex compagno della Premier Giorgia Meloni, ha scelto di parlare della sua vita dopo l’allontanamento da Rete 4, ma ora sembra aver trovato serenità accanto a Federica Bianco, con cui condivide momenti di vita familiare nei luoghi pubblici di Roma.