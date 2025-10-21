Andrea Dominizi e il suo scatto premiato sui Monti Lepini

Andrea Dominizi, di 17 anni, ha già mostrato la sua abilità come fotografo naturalistico vincendo il premio nella categoria giovani del prestigioso concorso Wildlife Photographer of the Year. Questo evento, organizzato dal Natural History Museum di Londra, è riconosciuto come uno dei più importanti a livello mondiale per la fotografia della natura.

La foto che ha conquistato la giuria è stata scattata sui Monti Lepini, tra Lazio e Ciociaria. In un pomeriggio d’estate, Andrea ha immortalato un coleottero della specie Morimus asper, che si muoveva lentamente su un tronco. Sullo sfondo, però, si possono vedere i macchinari del disboscamento, che simboleggiano l’impatto dell’attività umana sulla natura.

Andrea si unisce a un gruppo selezionato di giovani fotografi che stanno innovando il linguaggio della fotografia naturalistica. La sua immagine è una delle 100 scelte tra oltre 60.600 candidature da 113 paesi, e attualmente è esposta al Natural History Museum prima di un tour mondiale.

Nella fotografia di Andrea convivono due narrazioni opposte: da un lato, la distruzione rappresentata dai segni delle motoseghe, dall’altro, la resilienza incarnata dal coleottero, che trasforma il legno morto in vita nuova. Questo esemplare è fondamentale per l’ecosistema, poiché ricicla il legno e favorisce il ciclo naturale della rinascita. Andrea ha spiegato che la sua intenzione era mostrare come anche il più piccolo essere vivente possa avere un ruolo cruciale per il nostro Pianeta e che la bellezza può trovarsi anche nei luoghi danneggiati dall’uomo.

In questa edizione, il premio assoluto è andato a Wim van den Heever, un fotografo sudafricano, per la sua straordinaria immagine di una iena bruna che si aggira tra le rovine di Kolmanskop, in Namibia, un esempio di come umanità e natura possano interagire in modi inaspettati.