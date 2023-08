Andrea Di Carlo, l’ex di Arisa fa un’allusione privata: “Quello che ho visto”

Ha fatto molto discutere l’annuncio pubblicato su Instagram da Arisa in cerca di marito. Lo vuole “max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo s3ssuale femminile“. Insomma, un etero al 100%, al contrario di Andrea Di Carlo, il suo ultimo fidanzato, che prima di stare con lei stava con un lui.

Proprio questa precisazione non è andata giù ad Andrea Di Carlo che allacciandosi allo scambio di ‘ti amo’ di Arisa e Madame ha commentato: “Lei lo cerca Alfa, ma semo sicuri che a lei piace l’organo s3ssuale maschile? Mah. Se potessi parlare di quello che ho visto. Bocca mia taci“.

A cosa sta alludendo Andrea Di Carlo? Che ad Arisa non piacciano i ragazzi? O quanto meno non solo i ragazzi? Gli outing, nel 2023, sono troppo anacronistici. Nel dubbio, che Di Carlo avesse avuto prima di lei una relazione con un ragazzo era cosa nota.

“Quando l’ho conosciuto si era anche appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole” – aveva dichiarato Arisa annunciandone la relazione – “Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno. Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?”.