Andrea Delogu vince Ballando con le stelle Italia

Andrea Delogu è tornata sui social a pochi giorni dalla vittoria di Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, per raccontare le emozioni vissute durante la sua partecipazione. La conduttrice, in coppia con il maestro Nikita Perotti, ha trionfato nella 20esima edizione del programma, battendo Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, che hanno chiuso al secondo posto, e lasciando a pari merito al terzo posto Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca e Fabio Fognini con Giada Lini.

Per Andrea non è stato un percorso facile, poiché ha dovuto affrontare la morte improvvisa del fratello Evan Oscar Delogu a causa di un incidente stradale. A poche ore dalla finalissima, la conduttrice ha fatto un bilancio del suo intenso percorso nel programma, definendo l’esperienza come un’avventura straordinaria che l’ha sorpresa senza preavviso e l’ha cambiata profondamente.

Andrea Delogu ha scritto che Ballando con le stelle è stato un pezzo di vita che si è concluso, un’avventura che arriva e travolge, fa ridere, gioire, perde e lascia dietro di sé un po’ di nostalgia. Ha anche aggiunto che non sarà l’ultimo post su Ballando con le stelle, poiché ha tantissime cose da scrivere e raccontare, e che questa esperienza è stata una delle decisioni migliori della sua vita, un bagaglio di consapevolezze e emozioni che sarà con lei per sempre.