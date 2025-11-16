Andrea Delogu trionfa a Ballando con le Stelle in Italia

Nell’ottava puntata di “Ballando con le Stelle”, il televoto ha decretato la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, con ben 30 punti. Al secondo posto si è piazzata Martina Colombari con Luca Favilla, totalizzando 20 punti, seguiti da Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, che ha ottenuto 10 punti.

Le coppie in gara per il televoto finale erano tre: Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Martina Colombari con Luca Favilla e la già citata Andrea Delogu con Nikita Perotti. Barbara e Pasquale, tuttavia, erano già stati premiati come vincitori della settimana, grazie ai voti della giuria.

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli hanno eseguito un valzer dopo le polemiche avvenute nelle puntate precedenti, ricevendo commenti positivi dai giurati. Nonostante le incertezze, il loro punteggio è stato di 47 punti.

Francesca Fialdini non ha potuto esibirsi a causa di un infortunio, subendo anche la frattura di tre costole. La giuria ha espresso grande affetto nei suoi confronti, sperando in una sua pronta guarigione.

Il giornalista Pierluigi Pardo ha fatto un’ottima impressione come ballerino per una notte, ricevendo complimenti dalla giuria. I voti per la sua esibizione sono stati tutti massimi, raggiungendo un totale di 50 punti.

La serata ha visto anche toccanti momenti emotivi, con Andrea Delogu che ha parlato del suo dolore per la perdita del fratello, esibendosi con grande sensibilità. La performance è stata acclamata dalla giuria, che ha riconosciuto la profondità del suo ballo e la bellezza del messaggio trasmesso.