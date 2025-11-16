Andrea Delogu torna a Ballando dopo il lutto familiare

Andrea Delogu ha deciso di non lasciare Ballando con le Stelle, nonostante il recente lutto per la morte del suo giovane fratello Evan Oscar. Dopo aver preso un momento per sé stessa per affrontare il dolore, ha scelto di tornare nello show, spiegando che rimanere a casa l’avrebbe portata a un “dolore ingestibile”.

Il padre Walter Delogu ha accolto con orgoglio la decisione della figlia di rimettersi in gioco. Dopo la sua performance, ha condiviso una foto su social media, esprimendo affetto per Andrea e commemorando il compianto Evan con parole toccanti. Ha anche pubblicato un’altra immagine dei suoi figli su una spiaggia, scrivendo: “Dove non ho più parole, inizi tu…”.

Dopo la puntata di Ballando, Andrea ha voluto ringraziare tutti i membri del programma in una storia su Instagram, descrivendo di sentirsi circondata dall’amore. Ha espresso gratitudine particolare al suo maestro Nikita Perotti, con il quale ha sviluppato un forte legame di amicizia; Nikita ha anche partecipato ai funerali di Evan.

All’inizio della puntata, Andrea ha affrontato uno spareggio, uscendone indenne. Ha poi parlato apertamente della sua sofferenza per la perdita del fratello, raccontando come ha ricevuto la notizia in maniera delicata dal padre. Ha spiegato che non parlerà mai più del lutto in pubblico, ma ha rivelato di essere tornata al lavoro per poter gestire il suo dolore, affermando che stare in tv l’aiuta a non pensare.