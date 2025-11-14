15.3 C
Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle dopo il dolore

Da stranotizie
Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle dopo il dolore

Andrea Delogu ha scelto di continuare la sua avventura a Ballando con le Stelle, nonostante il dolore per la perdita del suo giovane fratello Evan Oscar, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Dopo aver preso una breve pausa per elaborare la situazione, è tornata a condurre La Porta Magica e si prepara a esibirsi nello show di Milly Carlucci, dove danzerà con il maestro Nikita Perotti.

Recentemente, Perotti ha condiviso un video su Instagram in cui lui e Andrea si allenano nella sala prove. Nella clip, Nikita mimica un gesto di determinazione, seguito da un abbraccio tra i due. Il tutto è accompagnato dalla toccante canzone “Beautiful Things” di Benson Boone.

Il legame tra Delogu e Perotti si è rafforzato in questo periodo difficile; infatti, è stato proprio Nikita a partecipare ai funerali del fratello di Andrea a nome di Ballando con le Stelle. Dopo aver saltato le ultime puntate, domani torneranno in gara, ma prima dovranno affrontare uno spareggio.

Due settimane fa, Milly Carlucci aveva detto ad Andrea che avrebbe avuto tutto il tempo necessario per decidere sul suo futuro nel programma, senza alcuna pressione. Sette giorni fa, Delogu ha annunciato che aveva scelto di proseguire, pronta a tornare sul palco e a danzare.

