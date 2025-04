Andrea Delogu sotto accusa per i commenti ‘sexy’ su Cannavacciuolo

Andrea Delogu, conduttrice e speaker radiofonica, è stata oggetto di critiche dopo aver scritto su X: “Cannavacciuolo è l’uomo più sexy del mondo. Ciao.” La sua affermazione, inizialmente considerata leggera, ha scatenato una reazione negativa da parte degli utenti. Molti hanno messo in discussione il suo giudizio, facendo riferimento alla sua relazione con un giovane modello e insinuando che il fascino dello chef fosse legato alla sua fama e ricchezza.

I commenti spietati hanno evidenziato l’incoerenza della Delogu; alcuni utenti hanno persino suggerito che sarebbe diversa se Cannavacciuolo fosse uno sconosciuto. In risposta, Delogu ha usato ironia e un po’ di astio, affermando che i commenti degli uomini erano allarmanti e chiedendo cosa potesse aver causato loro tanta negatività. Ha sottolineato che tutti meritano amore e ha invitato a lavorare sulla propria autostima.

La sua reazione ha attirato l’appoggio di molte donne, che hanno notato come frequentemente si confondano estetica e vero carisma. Nel frattempo, Antonino Cannavacciuolo ha scelto il silenzio, non commentando la situazione né pubblicamente né privatamente, mentre continua i suoi impegni a MasterChef Italia e Cucine da incubo. Questo episodio ha messo in evidenza le tensioni sociali legate ai giudizi estetici e all’autostima, rivelando più sull’atteggiamento di chi critica che non sulla Delogu stessa.