Andrea Delogu parla di Nikita Perotti

Andrea Delogu, conduttrice televisiva, ha chiarito le indiscrezioni su una presunta relazione con Nikita Perotti, maestro di ballo di Ballando con le stelle. Delogu ha spiegato che non vuole dare un’etichetta al loro rapporto, ma ha affermato che si sono trovati come persone e che Perotti è arrivato nella sua vita in un momento difficile.

La conduttrice ha raccontato che il loro legame si è intensificato dopo la morte del fratello, avvenuta durante l’esperienza a Ballando con le stelle. Delogu ha descritto Perotti come una persona difficile alla fiducia, ma facilissima alla gentilezza e all’ascolto. Ha anche affermato che il loro legame è vivo e vero e che non finirà con la trasmissione.

Delogu ha inoltre condiviso un messaggio su Instagram in cui descrive Nikita Perotti come qualcuno che è arrivato nella sua vita come maestro, ma che è diventato qualcosa di più. Ha anche anticipato la loro performance durante la semifinale di Ballando con le stelle, affermando che Perotti verrà a pranzare da lei e che insieme faranno un modern.