Selvaggia Lucarelli ieri sera, rispondendo a Elisa D’Ospina, avrebbe portato alla luce dei profili Twitter che potrebbero essere fake. Uno di questi, che inizialmente aveva come foto profilo una ragazza bionda di trent’anni, si è rivelato essere gestito da quella che sembrerebbe essere la mamma della modella curvy. Oggi, tornando sull’argomento, la giornalista ha portato alla luce un tweet del 2017 pubblicato da Andrea Delogu.

Chi c’è dietro il profilo Twitter che elogia Elisa D’Ospina https://t.co/PLuOcSerFi — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 24, 2024

Nel tweet in questione Andrea Delogu, parlando di Elisa D’Ospina, ha scritto: “Eh, n’altro fake. Mamma mia Elisa, ti prego!“, ottenendo da lei una risposta in merito: “Andrea allora dacci un taglio! Sono a Milano al lavoro e stai continuando a diffamare. X è un’artista di Trento, X mi segue dai tempi di MySpace e X è prima ballerina alla scala con la quale faccio convegni. Ci dai un taglio?“. Una risposta che non ha convinto la speaker. “Elisa ti prego basta. Non è possibile che tu possa continuare ancora con questa storia. Ti prego. Cerca di capire che è evidente. Ragiona e cancella quei profili!”

Lo screen pubblicato da Selvaggia Lucarelli termina così, ma il botta e risposta fra Andrea Delogu ed Elisa D’Ospina risalente al 2017 è continuato. “Cercale su Facebook” – ha continuato la D’Ospina – “E poi almeno chiedi scusa. Sei davvero imbarazzante. Mary Garret ha anche scritto un libro ed è su tutte le cronache nazionali perché espulsa dalla Scala. Romina è da anni che mi ritrae e a Trento è un’artista stimata. Quale è la loro colpa? Seguirmi?”

Andrea Delogu fa delle rivelazioni sui presunti profili fake di cui parla Selvaggia Lucarelli

Andrea Delogu, dopo lo screen pubblicato da Selvaggia Lucarelli, è tornata sull’argomento.

“Sì, sto leggendo tutto quello che sta accadendo intorno ai profili fake segnalati da Selvaggia Lucarelli e non voglio nascondermi dietro ad un dito (anche perché ci sono i tweet del 2017) anche io avevo avuto quell’impressione e ne avevo parlato direttamente con Elisa D’Ospina. Come buona abitudine preferisco dire le cose a viso aperto che alimentare un finto rapporto. Sicuramente quei profili hanno scritto cose contro di me davvero svilenti, pensare ci sia una sconosciuta dietro me li fa accettare come conseguenza del mio lavoro, avere il dubbio che invece siano stati scritti da una persona che tutto era tranne che ostile ogni volta che ci si incontrava, mi ferisce molto. Detto questo, spero si risolva tutto per il meglio”.

Questa sì che è una soap opera.