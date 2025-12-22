Andrea Delogu e Nikita Perotti a Domenica In

Andrea Delogu e Nikita Perotti, freschi vincitori di Ballando con le Stelle, hanno fatto tappa a Domenica In, parlando della loro esperienza nel talent show condotto da Milly Carlucci. A un certo punto dell’intervista, Mara Venier ha fatto virare il discorso sul tema sentimentale e non sono mancati momenti di imbarazzo.

Per giorni si è pensato che la 43enne e il giovane danzatore, 21 anni, avessero iniziato una relazione. Pochi giorni fa il colpo di scena: Chi Magazine ha pubblicato alcune paparazzate in cui si vede Andrea baciare un uomo che non è il ballerino, bensì Alessandro Marziali, persona estranea al mondo dello spettacolo.

Mara Venier ha chiesto a bruciapelo a Nikita: “Hai o no la morosa?”, e lui ha negato di essere fidanzato. Andrea Delogu ha commentato: “Per me ce l’ha, ma non me lo dice”. La padrona di casa di Domenica In ha poi girato la medesima domanda alla vincitrice di Ballando con le Stelle, che si è dichiarata single. Mara Venier ha incalzato: “Il moroso vecchio non è tornato?”, e Andrea ha risposto imbarazzata: “No”.

A questo punto Venier ha fatto riferimento alle paparazzate recenti di Chi, quelle riguardanti Marziali, e ha chiosato: “Ne abbiamo già un altro, dai. Ho visto le foto, non fare così”. Andrea Delogu ha commentato impacciata: “Ma stavamo parlando di Nikita”. Nikita Perotti ha fatto partire un ironico “boom boom”, evidenziando come ‘Zia Mara’ abbia colto Andrea con le mani nella marmellata.

Il maestro di Ballando con le Stelle ha lasciato intendere di avere un debole per Delogu, dicendo: “Come dovrebbe essere la mia fidanzata? Bella, simpatica, un’Andrea Delogu”. Mara ha rimarcato: “Questa è una dichiarazione d’amore”. Andrea si è poi fatta seria e ha sostenuto che molta gente ha frainteso le dichiarazioni di giorni fa sul suo legame con il danzatore, sottolineando che con lui c’è un rapporto di affetto sincero e puro, ma non una relazione sentimentale. Ha aggiunto: “Io mi dico sempre: Sono troppo grande per lui”. Mara Venier ha domandato l’età al ragazzo, venendo a sapere che ha 21 anni, cioè 22 meno di Andrea, e ha concluso: “Eh sì, sei troppo grande, vale la pena fare una bella riflessione”.