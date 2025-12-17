Andrea Delogu bacia misterioso uomo a Roma

Colpo di scena a Ballando con le stelle. Andrea Delogu, conduttrice de “La porta magica”, è stata paparazzata in strada a Roma in teneri atteggiamenti con un uomo misterioso che non è il suo maestro di ballo, Nikita Perotti. Pochi giorni fa, Andrea aveva fatto una vera e propria “dichiarazione” a Nikita su Instagram, alimentando le voci su un possibile coinvolgimento sentimentale con lui.

Andrea Delogu aveva scritto su Instagram: “Questa che state leggendo è una dichiarazione, poi aggiungete voi la parola che preferite”, senza voler definire il sentimentale legame con Nikita, per evitare che diventasse un titolo di giornale. Tuttavia, in puntata, alla domanda diretta di Selvaggia Lucarelli se lei e Nikita stavano insieme, Andrea replicò: “No! Non stiamo insieme, abbiamo un rapporto bellissimo e speciale, ma siamo amici”.

Le foto del bacio in strada con Alessandro Marziali, pubblicate dalla rivista Chi, confermano che tra Nikita e Andrea c’è solo un’amicizia. La concorrente di Ballando con le stelle è stata paparazzata con Alessandro mentre si scambiavano tenere effusioni a bordo strada. La coppia è uscita a cena, poi è tornata a prendere il cane di Andrea per portarlo a fare la passeggiata serale, e alla fine si sono baciati davanti alla porta di casa della Delogu.

Di Alessandro Marziali si sa ben poco, il suo profilo Instagram è privato, ma la rivista Chi racconta di un uomo abituato a viaggiare per il mondo e molto legato alla madre, con la quale compare spesso nelle foto del suo feed. Sembra che il rapporto tra Andrea e Alessandro sia agli inizi, visto che il ragazzo non sale a casa della Delogu.