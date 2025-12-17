Andrea Delogu bacia Alessandro Marziali

Andrea Delogu è finita al centro del gossip dopo essere stata paparazzata mentre baciava un uomo, ma non si tratta di Nikita Perotti, il suo maestro di Ballando con le Stelle. La conduttrice aveva precedentemente affermato di avere un rapporto speciale con Nikita, ma aveva anche chiarito che non si trattava di un legame amoroso tradizionale.

Il settimanale Chi Magazine ha pubblicato delle foto che mostrano Andrea Delogu mentre bacia un uomo di nome Alessandro Marziali, un ragazzo non noto al mondo dello spettacolo. Alessandro ha profili social dove pubblica foto di viaggi e scatti con la madre. Le foto mostrano che Marziali e Delogu si conoscono bene e che il loro rapporto è molto stretto.

La notizia degli scatti ha spento le speranze di coloro che facevano il tifo per una possibile love story tra Andrea Delogu e Nikita Perotti. Lo scorso sabato, durante la semifinale di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli aveva chiesto ad Andrea se facesse coppia con il ballerino, ma la conduttrice aveva risposto negativamente, affermando di essere solo amici.

Ora, con l’emergere di Alessandro Marziali, sembra che Andrea Delogu abbia trovato un nuovo compagno. Il fatto che Marziali segua Delogu su Instagram e che sia stato paparazzato mentre la bacia, suggerisce che il loro rapporto sia molto più che una semplice amicizia. Il bacio tra i due, immortalato dalle foto di Chi Magazine, non lascia spazio a interpretazioni e sembra confermare che il rapporto tra Andrea Delogu e Alessandro Marziali sia di natura romantica.