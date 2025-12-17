12.3 C
Roma
mercoledì – 17 Dicembre 2025
Gossip

Andrea Delogu bacia Alessandro Marziali

Da stranotizie
Andrea Delogu bacia Alessandro Marziali

Andrea Delogu è finita al centro del gossip dopo essere stata paparazzata mentre baciava un uomo, ma non si tratta di Nikita Perotti, il suo maestro di Ballando con le Stelle. La conduttrice aveva precedentemente affermato di avere un rapporto speciale con Nikita, ma aveva anche chiarito che non si trattava di un legame amoroso tradizionale.

Il settimanale Chi Magazine ha pubblicato delle foto che mostrano Andrea Delogu mentre bacia un uomo di nome Alessandro Marziali, un ragazzo non noto al mondo dello spettacolo. Alessandro ha profili social dove pubblica foto di viaggi e scatti con la madre. Le foto mostrano che Marziali e Delogu si conoscono bene e che il loro rapporto è molto stretto.

La notizia degli scatti ha spento le speranze di coloro che facevano il tifo per una possibile love story tra Andrea Delogu e Nikita Perotti. Lo scorso sabato, durante la semifinale di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli aveva chiesto ad Andrea se facesse coppia con il ballerino, ma la conduttrice aveva risposto negativamente, affermando di essere solo amici.

Ora, con l’emergere di Alessandro Marziali, sembra che Andrea Delogu abbia trovato un nuovo compagno. Il fatto che Marziali segua Delogu su Instagram e che sia stato paparazzato mentre la bacia, suggerisce che il loro rapporto sia molto più che una semplice amicizia. Il bacio tra i due, immortalato dalle foto di Chi Magazine, non lascia spazio a interpretazioni e sembra confermare che il rapporto tra Andrea Delogu e Alessandro Marziali sia di natura romantica.

Articolo precedente
Neve: últimi aggiornamenti
Articolo successivo
Avengers: il ritorno di un eroe, un nuovo pericolo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.