La quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine e dopo 169 giorni dal suo inizio questa sera Alfonso Signorini eleggerà il vincitore.

In finale sono arrivati Andrea Zelletta (ex tronista di Uomini e Donne), Dayane Mello (modella e prezzemolina nei reality show), Pierpaolo Pretelli (ex Velino di Striscia la Notizia), Stefania Orlando (storica conduttrice Rai) e Tommaso Zorzi (influencer). Chi vincerà?

La puntata inizierà con la prima sfida al televoto fra Zelletta e Zorzi e dopo l’eliminazione di uno, scatterà il secondo televoto flash, così fino all’elezione del vincitore o della vincitrice.

In palio di sono 100 mila euro in gettoni d’oro di cui la metà da devolvere in beneficenza, oltre la fama e la gloria.

Andrea, Dayane, Pierpaolo, Stefania, Tommaso: chi vuoi che vinca il Grande Fratello Vip?

Chi volete che vinca? Votate il sondaggio [che non ha nessun fine con l’esito finale].

Gli anni scorsi a vincere il Grande Fratello Vip sono stati: la prima edizione Alessia Macari (secondo Gabriele Rossi, terza Valeria Marini); la seconda edizione Daniele Bossari (secondo Luca Onestini, terza Ivana Mrazova); la terza edizione Walter Nudo (secondo Andrea Mainardi, terza Silvia Provvedi); mentre la quarta edizione a vincerla è stata Paola Di Benedetto (secondo Paolo Ciavarro, terzo Sossio Aruta).

JUMP INTO… FINALISSIMA! Pronti per il gran finale di #GFVIP? Manca pochissimo 😍 pic.twitter.com/QDWQyPChKz — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2021

Siamo quasi arrivati alla fine di questo lungo viaggio: – 2 alla finale di #GFVIP 🤩 pic.twitter.com/0BhwfLIIW8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 27, 2021

