Nonostante c’abbiano riprovato più volte, alla fine Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati definitivamente. Se lei ha ritrovato l’amore tra le braccia di un amico del suo ex, lui da diversi mesi sta con la bellissima Elisa Visari (vittima di una gaffe che riguarda proprio la De Lellis). ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z il bel veronese ha parlato dei progetti che ha con la Visari e di una decisione che ha preso con la De Lellis.

“Non mi aspettavo d’incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato. La sindrome di Peter Pan che c’era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa Visari (attrice, ndr) ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l’ora ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c’è tempo!

Con la mia ex? Avevamo preso insieme un cagnolino. Io e Giulia abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in condivisione. Non sarebbe stato salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga a lei. Insieme abbiamo deciso la soluzione migliore per lui e quindi adesso starà con lei”.

Proprio come per Stefano De Martino e Belen Rodriguez, anche per Giuliona e Andrea Damante è arrivata la parola fine (definitiva). I fan di queste coppie se ne stanno facendo una ragione, visto che da una parte c’è un figlio in arrivo e – a quanto pare – qui il dj pensa al matrimonio.

Andrea Damante: le foto con Elisa Visari.

