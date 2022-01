Selvaggia Lucarelli non le manda certo a dire e negli anni ha discusso in tv e sui social con decine di personaggi noti. Tutto possiamo dire della Lucarelli, ma non che faccia sconti a qualcuno, perché quando deve bacchettare non guarda in faccia a nessuno e non tiene nemmeno conto dei rischi che corre nel criticare personaggi popolari con largo seguito. La giornalista due anni fa ha puntato il dito contro Andrea Damante e Ignazio Moser, che nell’agosto del 2020 hanno fatto una serata in un locale, condividendo foto e video nelle loro stories: “Tutti con la mascherina, compresi i due geni“.

I concerti no e questo si 🤡 come io non posso andare giustamente ad un concerto non si deve dare la possibilità a damante di organizzare queste serate. Come anche le serate in discoteca. E non ditemi che in discoteca c’è il distanziamento perché uno che va in discoteca di certo pic.twitter.com/GLbNRwUH28 — ULTIMO STADI 2022 (@stadi2022) July 6, 2020

Selvaggia, il nuovo attacco ad Andrea Damante.

La giudice di Ballando con le Stelle è tornata ad arrabbiarsi con l’ex tronista, tutto per il suo stile di vita da quando è iniziata la pandemia. La Lucarelli si è anche augurata che i locali si ricorderanno di Damante una volta che tutto sarà tornato alla normalità.

“Non seguo questa gente ma una cosa la so con precisione: dalla seconda ondata con le feste in Sardegna ad oggi, la persona su cui mi sono arrivate più storie, più video, più segnalazioni, è Andrea Damante. E non a caso ha preso più volte il Covid, che evidentemente considera un inciampo nella sua vita dorata. Non aggiunto altro, solo che se tutti avessero avuto il suo stile di vita in questi due anni, non saremmo più usciti di casa. E invece molti di noi sono stati responsabilità, anche per permettere a lui di mettere (male) due dischi. Spero che le discoteche si ricorderanno di questo signore. Naturalmente quando riapriranno, mentre lui fa festa in locali che si improvvisano discoteche“.

Per adesso Andrea Damante non ha replicato alle critiche di Selvaggia. Considerato quanto è permaloso, non è da escludere che presto ci regali una risposta con relativo inizio di catfight, a meno che non abbia già replicato in altro modo…