Andrea Damante e Ignazio Moser: È davvero finita?

Negli ultimi anni, Ignazio Moser e Andrea Damante hanno segnato una forte amicizia, come dimostrato dai messaggi di sostegno reciproco sui social. Dopo la partecipazione di Moser a L’Isola dei Famosi, Damante lo ha omaggiato con parole di orgoglio. Nel 2022, ha anche inviato un videomessaggio a Verissimo per congratularsi per le nozze tra Ignazio e Cecilia Rodriguez.

Entrambi erano stati contattati per partecipare insieme al Grande Fratello Vip nel 2020, ma hanno rifiutato, sebbene Damante abbia espresso il suo interesse per questa opportunità.

Tuttavia, la situazione è cambiata lo scorso 9 aprile, quando Moser e Belen Rodriguez hanno smesso di seguirsi sui social, alimentando voci di un litigio. Gabriele Parpiglia ha riportato che questa rottura potrebbe essere legata a un video in cui Belen ballava con Damante, il quale avrebbe scatenato tensioni, in particolare nei confronti di chi è in dolce attesa, lasciando intendere possibili ripercussioni.

Parpiglia ha proseguito la sua analisi, rivelando che il video di Belen avrebbe segnato la rottura tra Moser e Damante, un’amicizia consolidata da passioni comuni. La conferma di questa frattura sarebbe suggerita da un video recente pubblicato da Cecilia, in cui appariva Belen mentre ballava con Tony Effe. Secondo il giornalista, la scelta di includere Belen nella clip non è casuale e rappresenterebbe un cambiamento definitivo nei rapporti tra i protagonisti, segnando un distacco da Damante.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it