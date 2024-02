Qualche giorno fa Andrea Conti, giornalista di FQMagazine e de Il Fatto Quotidiano, ha fatto una rivelazione su Twitter in merito a un cantante del Festival di Sanremo.

Nel dettaglio ha scritto che un artista in gara avrebbe rifiutato un’intervista video senza fornire troppe spiegazioni: “In questi giorni ho girato contributi video per il Festival di Sanremo2024. Solo un artista mi ha detto di no. Ed è anche insospettabile, non me lo sarei aspettato“. In aggiunta al tweet, Andrea Conti ha specificato che l’artista è un uomo e che non si tratta di Irama che è “gentilissimo come al suo solito”.

In questi giorni ho girato contributi video per #Sanremo2024 Solo un artista mi ha detto di no.

Ed è anche insospettabile, non me lo sarei aspettato — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) February 1, 2024

no, lui al solito è stato gentilissimo — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) February 1, 2024

Andrea Conti: “Un artista ha detto no a una mia intervista”, ecco chi potrebbe essere

Andrea Conti non ha fatto il nome del cantante, ma involontariamente ha ristretto la rosa dei sospettati oggi scrivendo di essere rimasto “sorpreso positivamente” da due interviste fatte in questi giorni, ovvero con Geolier e Fred De Palma.

“In tre settimane ho incontrato quasi tutti gli artisti di Sanremo 2024. Molti li conoscevo. Tra quelli che non conoscevo mi hanno sorpreso positivamente Geolier e Fred De Palma. Il primo perché simpatico e diretto, il secondo perché è una testa pensante e dribbla bene le domande”.

In 3 settimane ho incontrato quasi tutti gli artisti di #Sanremo2024. Molti li conoscevo.

Tra quelli che non “conoscevo” mi hanno sorpreso positivamente Geolier e Fred De Palma. Il primo perché simpatico e diretto, il secondo perché è una testa pensante e dribbla bene le domande — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) February 2, 2024

In più ha rimosso dai sospettati anche Alfa, Gazzelle e Sangiovanni.

no, no e no 😉 — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) February 1, 2024

Chi è quindi il cantante svogliato che ha rifiutato di rilasciare un’intervista video per Il Fatto Quotidiano? In gara ci sono trenta big ma, escludendo le donne, i gruppi, i duo e i sei artisti sopracitati rimarrebbero fra gli indiziati solo sette cantanti, ovvero: Dargen D’Amico, Diodato, Ghali, Il Tre, Mahmood, Maninni e Mr Rain.

Entro la fine del Festival scopriremo chi è.