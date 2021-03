Come vi avevo anticipato la scorsa settimana, stasera Andrea Cerioli sbarcherà a L’Isola dei Famosi. L’ex tronista si trova in Honduras da un mese e finalmente farà il suo debutto nel reality di Ilary Blasi. Per lui gli autori hanno pensato ad un ruolo speciale, un’entrata ad effetto, infatti – stando a quanto si legge su Blogo – i due gruppi di naufraghi si giocheranno il bell’emiliano con una prova, chi vincerà lo avrà nel suo team.

Cerioli come premio direi che è perfetto, meglio di riso, cheescake e del fuoco…

“Certo che so che Andrea piace tanto ed é molto apprezzato. La realtà è che sono anche abbastanza gelosa, ma cerco di non attaccarmi troppo a queste cose. Diciamo anche che fa parte del nostro lavoro. Se fanno i complimenti al mio ‘boy’ mi fa solo piacere. Però, ecco… giù le mani! Come ho detto e sottolineo, è il mio boy! Cosa non gli perdonerei? Le mancanze di rispetto. Come ad esempio un tradimento, ma non solo questo. Ci sono varie cose che non potrei perdonare, non una in particolare. Tengo molto ai miei valori, come la famiglia, e sono tutti intoccabili”.