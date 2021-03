Come vi avevo annunciato a febbraio Andrea Cerioli sarà uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021. L’ex tronista però non è stato presentato tra i 16 naufraghi e nemmeno tra i vip su Parasite Island (dove ci sono Fariba e Ubaldo). Durante la prima puntata dello show condotto da Ilary Blasi, molti telespettatori hanno pensato che la partecipazione di Andrea fosse saltata. Nessuna paura, il bell’emiliano sbarcherà presto a Cayos Cochinos.

Andrea si trova già in Honduras e secondo una fonte di Blasting News farà il suo ingresso ufficiale nel reality di Canale 5 giovedì 25 marzo.

“I fan di Andrea Cerioli, quindi, resteranno delusi per il suo debutto slittato, ma possono stare tranquilli, perché l’ex tronista si trova già in hotel, dove in queste settimane ha rispettato il protocollo della quarantena obbligatoria per tutti i protagonisti di questa edizione del reality show. Secondo quanto apprende Blasting News da fonti vicine alla produzione de L’Isola dei famosi, l’entrata in gioco di Andrea Cerioli potrebbe essere prevista la prossima settimana, probabilmente giovedì 25 marzo durante la quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Massimiliano Rosolino nelle vesti d’inviato”.

Si tratta solo di attendere una settimana, ma per farvi capire cosa ci aspetta, vi lascio con una bella gallery!

Andrea Cerioli entrerà prossimamente, io già Ultras del mio compaesano #isola #tommasozorzi pic.twitter.com/4WADzrLkku — vuoi una camomilla??||False squad🍑 (@rachclifford31) March 15, 2021

Andrea Cerioli, le sue foto più belle.



Non solo Isola…

Cerioli sarà anche protagonista di un altro programma ‘MTV Cribs’, uno show famosissimo in tutto il mondo a cui molte celebrità hanno partecipato spalancando le porte della propria casa e dando la possibilità di sbirciare un po’ dentro. Da 50 Cent a Kim Kardashian passando per Usher, Snoop Dogg e Missy Elliott, ecco alcuni dei nomi visti in America.