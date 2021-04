Sapete tutti che ho sempre apprezzato Andrea Cerioli, l’ho seguito e supportato da quando ha debuttato in tv al Grande Fratello. Effettivamente però a L’Isola dei Famosi il bell’emiliano è entrato in punta di piedi e non l’abbiamo visto spesso nei daytime. Ieri sera però finalmente l’ex tronista ha tirato fuori il suo caratterino ed è sbottato contro Roberto Ciufoli, colpevole di averlo nominato. Mediaset ha pubblicato un fuori onda dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, in cui si vede Andrea che dà dell’ipocrita al collega.

“Di solito si nomina chi ti sta sul cavolo, non per una cavolata. Avrei preferito mi avessi detto che ti sto antipatico. L’hai fatto per far uscire Drusilla? Ah, allora è anche architettata. Dato che è uscita l’Isoardi con me, allora mandiamo Andrea Cerioli contro la Drusilla. Sono quelle nomination ‘sei forte, ti nomino’. Avrei preferito se mi avessi detto ‘Non mi piaci, quindi nomino te. Secondo me è così, è palese. Perché non faccio nulla di più o di meno di quello che fanno tutti gli altri. Roberto questa è la verità”.

Roberto Ciufoli (che con Beppe Braida si contente il premio come miglior ‘naufrago cespuglio’ del 2021) non ha fatto una piega e con molta calma ha risposto: “A me spiace davvero che lui se la sia presa così tanto per questa nomination. Non c’è l’ho assolutamente con lui per qualcosa di personale. Se devo dirla tutta è che non l’ho visto particolarmente brillante nel proporsi e fare cose. Poi se vuole pensarla così, la pensasse. Non mi fa certo cambiare di idea“.

Se solo penso che Akash Kumar è stato eliminato e la Isolardi e Vera Gemma sono a rischio, mentre Braida e Ciufoli sono ancora in gara…



La collana da leader a Roberto Ciufoli! #Isola 🏝️ pic.twitter.com/yWc6mflsSp — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 5, 2021

Andrea Cerioli vs Roberto Ciufoli.

FINALMENTE si è svegliato Andrea Cerioli #Isola pic.twitter.com/5txJPi11zx — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) April 6, 2021