Andrea Cerioli è tornato alla vita di tutti i giorni e intervistato da Gabriele Parpiglia per Casa Chi ha rivelato qual è stata la prima cosa che ha fatto una volta lasciato L’Isola dei Famosi.

“La prima cosa? Ho fumato una paglia [una sigaretta, ndr], giuro. E’ la prima cosa che ho fatto. So che non è il massimo, ma è la verità. Ho fumato. Poi ho mangiato”.

Il ritorno al cibo non è stato semplice per Cerioli dato che ha più volte vomitato, anche nei bagni dell’aeroporto di Città del Messico. “A Città del Messico ho vomitato nei bagni e hanno chiamato un medico in quattro lingue; è arrivato è mi ha dato della roba. Sì, è così, sono sincero” […] Ieri sera ho provato a mangiare un Mcdonald’s e sono riuscito a mangiarlo ma ho problemi a tenere il cibo“.

Ora, dopo aver perso 22 kg a L’Isola dei Famosi, è tornato ad un regime alimentare sano anche se non è stato affatto facile.

Un’altra domanda a cui ha risposto è se in Honduras ha avvertito altri appetiti e la risposta è stata no: “L’istinto sessuale quanto si azzera? Completamente, zero. Una volta sola me lo sono guardato e sembrava un paguro. Ho detto ok, ci vediamo quando rientro. Ti preoccupi anche perché è completamente in stand by“. Ora anche questo aspetto è tornato nella norma e sogna già di allargare la famiglia. Genitore nel 2022? Non è escluso, pare.